Anderlecht heeft vorig seizoen een recordverlies geleden van 36,4 miljoen euro, nooit in de Belgische voetbalgeschiedenis deed een club het slechter. Dit leidde er ook toe dat de paars-witte schuldenberg intussen aangegroeid is tot 116,7 miljoen euro.

Niets dan rode cijfers in de jaarrekening die Anderlecht zopas heeft neergelegd bij de Nationale Bank van het seizoen 2019-2020. Dit had al voor 31 december moeten gebeuren, geen wonder dat het wat langer ...