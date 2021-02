Verzet tegen voorlopig bewindvoerder bij Let’s Go Urban verhuist naar Tongeren

Een van de (ex-)bestuurders van Let’s Go Urban die de bewindvoerder liet aanstellen, blijkt lekenrechter te zijn voor de ondernemingsrechtbank in Antwerpen. Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) had derdenverzet aangetekend tegen die aanstelling. De zaak verhuist hierdoor naar Tongeren.

Het derdenverzet van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) verhuist naar de ondernemingsrechtbank van Tongeren. El Kaouakibi had zich verzet tegen het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder bij haar jongerenproject Let’s Go Urban. Oorspronkelijk zou het verzet dinsdag gepleit worden voor de ondernemingsrechtbank in Antwerpen, maar een van de (ex-)bestuurders van Let’s Go Urban die de bewindvoerder liet aanstellen, blijkt zelf lekenrechter te zijn bij die rechtbank.

De Antwerpse ondernemingsrechtbank vroeg dinsdagochtend aan de advocaten van El Kaouakibi of het dossier nog in Antwerpen mag worden behandeld of beter naar Tongeren zou verhuizen. Zij verkozen dus dat laatste.

‘We hadden gisteren daarover al een procedure aangespannen bij het Hof van Cassatie, maar daar doen we nu afstand van’, zegt advocaat Mounir Souidi. ‘Het is wel frappant dat we hier eerst zelf moesten achterkomen vooraleer de alarmbellen in Antwerpen afgingen. Stel je voor: een van de tegenpartijen is zélf rechter bij de ondernemingsrechtbank die op eenzijdig verzoekschrift besliste om achter de rug van mevrouw El Kaouakibi een voorlopig bewindvoerder aan te stellen. Ik vind dat een schande.’

Let’s Go Urban kreeg een voorlopig bewindvoerder nadat drie bestuurders, die meteen ook ontslag namen, dat hadden gevraagd omdat er mogelijk sprake zou zijn van ‘financiële malversaties’. De stad Antwerpen startte intussen ook een eigen onderzoek naar hoe de vele subsidies die het jongerenproject kreeg, werden gebruikt en ook het Antwerpse parket is een eigen onderzoek begonnen. El Kaouakibi stelt dat er ‘een volstrekt aanvaardbare verklaring’ is voor elk van de aantijgingen.