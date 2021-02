Vriestemperatuur zorgt voor materiële schade bij NMBS

De NMBS waarschuwt dat vertragingen en afschaffingen mogelijk zijn op het volledige net. Woordvoerder Bart Crols meldt echter dat grote problemen uitblijven, maar toch ondervinden sommige treinen materiële of technische problemen.

De stevige winterprik heeft nog niet geleid tot grote problemen voor de treinen van de NMBS , maar de reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen en afschaffingen. ‘Dat is normaal met deze weersomstandigheden’, reageert woordvoerder Bart Crols. ‘In tegenstelling tot sommige buurlanden blijven al onze lijnen operationeel.’

Andere verstoringen naast afschaffingen of vertragingen hebben te maken met materiële schade. ‘Door de vriestemperaturen kan het gebeuren dat de deuren dichtvriezen of dat een train schade oploopt waardoor die met minder compartimenten moet vertrekken’, aldus Crols. ‘Maar we doen er alles aan om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.’

Het winterplan op het spoor is geactiveerd, zo meldde spoornetbeheerder Infrabel eerder al. Dat houdt in dat tientallen mobiele interventieploegen stand-by staan, en dat de wisselverwarming is geactiveerd. De voorbije maanden werd al preventief gecontroleerd, en werden in de werkplaatsen voldoende voorraden aan zand, zout en antivriesproducten opgeslagen.

Ook De Lijn maakt gewag van een ‘lichte verstoring’ door het winterweer. ‘In heel Vlaanderen wordt met een lichte vertraging gereden’, klinkt het daar. Alle lijnen worden wel bediend.