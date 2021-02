Sans-papiers bezetten nu ook universiteitsgebouw ULB

De sans-papiers die vorige week de Brusselse Begijnhof bezetten, palmen nu een lokaal van de Franstalige universiteit ULB in. Met het protest willen ze een regularisatie voor mensen zonder papieren die al jaren in België wonen.

In gebouw K van de Franstalige universiteitscampus ULB in Elsene hebben zeker honderd sans-papiers verzameld. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Buiten staan tientallen anderen te wachten. ‘We moeten zorgen dat het hier niet te druk wordt. We willen hier geen uitbraak van corona’, vertelt een van de aanwezigen.

Sinds vorige week zondag wordt de Begijnhofkerk bezet door mensen zonder papieren. Met meer dan 200 verbleven ze in de kerk, om de onzekerheden die het coronavirus vmet zich meebrengen aan te kaarten. Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) noemde de Begijnhofbezetting een poging tot ‘chantage’. Een algemene regularisatie zou deze keer niet komen. ‘Maar wij geven ook niet zomaar op’, klinkt het bij de mensen zonder papieren. ‘Er zullen nog meer bezettingen volgen.’