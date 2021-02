NMBS houdt vast aan sluiting loketten in 44 stations

Ook na tussenkomst van minister van Mobiliteit Gilkinet sluit de NMBS eind dit jaar de loketten in 44 treinstations. De NMBS zet wel in op enkele begeleidende maatregelen, zoals een eventuele samenwerking met BPost voor de verkoop van vervoersbewijzen.

De aangekondigde sluiting van de loketten in 44 treinstations leidde vorige week tot een zware botsing tussen minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en NMBS-ceo Sophie Dutordoir. De minister floot de NMBS in een publieke mededeling terug, terwijl hij volgens de ceo van het spoorbedrijf al vele maanden van de plannen op de hoogte was en daartegen ‘op geen enkel moment enig teken van bezwaar toonde’. De ceo had het over een ‘zware vertrouwensbreuk’.

In de Kamer reageerde Gilkinet dat hij hoopte dat de dialoog zou worden verdergezet. Dat resulteerde in een akkoord tussen de minister en de NMBS, waaraan de Raad van Bestuur van het spoorbedrijf vanmorgen groen licht gaf. Fundamenteel is weinig veranderd aan de beslissing van de NMBS. De loketten in 44 treinstations sluiten nog steeds tegen het einde van dit jaar. Enkele begeleidende maatregelen werden wel ‘versterkt of verbeterd’, zegt directeur Marketing van de NMBS Marc Huybrechts.

Wachtzalen langer open

De meest opvallende nieuwigheid is dat de NMBS zal onderzoeken of er een samenwerking mogelijk is met ‘derde partijen’, zoals bijvoorbeeld BPost of lokale krantenwinkels, die eventueel ook tickets of abonnementen zouden kunnen gaan verkopen. Onder meer enkele Kamerleden en reizigersorganisatie TreinTramBus hadden dat idee vorige week geopperd. ‘Zo zouden reizigers die geen toegang hebben tot het internet om een nieuw abonnement te kopen, een alternatief hebben’, zei Huybrechts.

Daarnaast zal de NMBS ‘proberen met de 44 betrokken gemeenten een samenwerking op te zetten, om menselijke aanwezigheid in de stations te garanderen’. Het spoorbedrijf zal op korte termijn een oproep lanceren naar vzw’s, van sociale of culturele aard, die in het stationsgebouw projecten zouden kunnen organiseren. De NMBS zal hen een ruimte ter beschikking stellen tegen een prijs die overeenkomt met de exploitatiekosten. Huybrechts: ‘Het is dus niet de bedoeling om hier winst op te maken’.

Het spoorbedrijf garandeert ook de ‘dagelijkse passage’ van medewerkers – ‘van Securail, van de assistentie voor mensen met een beperkte mobiliteit, of van kuisploegen’. Tot slot wordt bekeken of de openingsuren van de wachtzalen in de stations waar de loketten zullen sluiten, kunnen worden uitgebreid.

Littekens

Kortom: de concrete impact van de tussenkomst van minister Gilkinet op de beslissing van de NMBS lijkt beperkt. Enkele begeleidende maatregelen werden wel extra in de verf werden gezet, waardoor de minister zich kan profileren als deed hij er alles aan om de belangen van de reiziger te verdedigen. ‘Dit geeft perspectief op levendige stations waar iedereen welkom is‘, zegt de minister in een reactie. ‘Op stations gericht op de toekomst.’

Rest alleen de vraag welke littekens dit dossier achterlaat op de verstandhouding tussen de minister en het spoorbedrijf.