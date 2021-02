Klaasje Meijer stopt bij K3. Dat is dinsdag aangekondigd op een persconferentie van Studio 100. Hanne en Marthe gaan wel verder, Studio 100 zoekt een opvolgster of een opvolger.

Klaasje stapte ruim vijf jaar geleden in K3, samen met Hanne en Marthe. Ze kondigde dinsdag aan dat het tijd is om haar vleugels uit te slaan. ‘Na vijf prachtige jaren heb ik besloten om afscheid te nemen van K3. Het is een enorme stap, maar voor mij een heldere en doordachte beslissing, waarin ik gesteund word door het team van Studio 100 en alle mensen die dicht bij mij staan. Ik gun mijn plaatsje binnen K3 aan iemand anders en wil zelf op een andere manier invulling geven aan mijn leven.’

Klaasje zal de groep in het najaar van 2021 verlaten. Eerst staat nog een tournee op het programma, vanaf het moment dat de coronamaatregelen dat toelaten. De K3-film ‘Dans van de farao’ wordt ook nog uitgebracht, die release liep vertraging op door corona.

Studio 100 gaat op zoek naar een nieuw lid van K3. Studio 100-baas Gert Verhulst benadrukte dat het kan gaan om een opvolgster, maar ook een opvolger. ‘We onderzoeken op dit moment of we een mooi tv-programma kunnen maken over de zoektocht naar de nieuwe K3. Meer nieuws daarover later. Ondertussen kan iédereen zich alvast kandidaat stellen. Want wie zegt dat het opnieuw een meisje moet zijn?’

De 25-jarige Klaasje Meijer werd in 2015 lid van K3, na de talentenjacht ‘K3 zoekt K3’. Ze is afkomstig van ‘s-Gravenzande in Nederland. Wat haar volgende stappen zullen zijn, weet ze nog niet, maar ze wil graag blijven acteren en presenteren.