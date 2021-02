Proces aangespannen tegen Robinhood-app na zelfmoord jonge belegger

De familie van een jongeman die zichzelf van het leven benam nadat hij dacht zware verliezen te hebben geleden met de online-beleggingsapp Robinhood, heeft een klacht ingediend tegen het bedrijf. Ze vinden dat het platform onervaren beleggers aanzet om meer risico te nemen, en eisen een schadevergoeding.

De laagdrempelige app kwam onlangs volop in de belangstelling, toen ze gebruikt werd bij de Gamestop-affaire waarbij kleine beleggers samenspanden tegen de machtige hefboomfondsen.

Ook de 20-jarige student Alex Kearns gebruikte de app om te beleggen. Op 12 juni vorig jaar pleegde hij zelfmoord. Zijn app toonde op dat moment een negatief beleggingssaldo aan van 730.000 dollar. Hij kocht en verkocht opties, wat redelijk complexe beleggingsinstrumenten zijn, vooral gebruikt door speculanten.

‘Deze rechtszaak concentreert zich op de tactieken en de agressieve strategie die gebruikt wordt door Robinhood om beleggers met weinig ervaring zoals Alex te verleiden om nog grotere risico’s te nemen’, staat in de klacht van de familie voor de rechtbank van Santa Clara (Californië).

Volgens het document kwam het saldo op de app niet overeen met de werkelijke verliezen die de jongeman had geleden, maar wist hij dat niet wegens te weinig ervaring. Nochtans zou hij wel contact hebben gezocht met de klantenservice van Robinhood. Hij kreeg echter enkel automatische antwoorden. De twintiger sloeg daarop in paniek en pleegde zelfmoord.

Meer advies

Robinhood laat weten ‘aangeslagen’ te zijn door de dood van de jongeman. Het bedrijf beweert dat het intussen zijn aanbod heeft aangepast en meer advies verstrekt.

De app kwam de jongste tijd in de belangstelling omdat ze gebruikt wordt door kleine beleggers om massaal te speculeren tegen een aandeel zoals Gamestop. Robinhood heeft hierdoor veel extra kapitaal nodig, omdat het beursreglement bepaalt dat tegenover het verhandelde actief (bijvoorbeeld aandelen, red.) een garantie moet staan. In afwachting van de ophaling van 3,4 miljard dollar extra kapitaal, is de handel in bepaalde aandelen beperkt.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be.