Proces ‘helikopterbruid’ stilgelegd: mogelijke wraking van het hof

Het assisenproces tegen Kristel A. (27) en Björn D.C. (30) is tijdelijk stilgelegd. De jury kreeg informatie die niet voor hen bedoeld was. De verdediging beraadt zich over een mogelijke wraking van het hof. ‘Dit is een probleem,’ aldus voorzitter Veerle Aelbrecht.

De zitting begon met anderhalf uur vertraging omdat politiediensten Appelt waren vergeten ophalen in de gevangenis van Antwerpen. De beschuldigden brachten in de loop van de voormiddag toch hun laatste woord. Daarin betuigden ze allebei hun spijt tegenover de familie van het slachtoffer, Andy Vandereyt (30), voor hun aandeel in zijn dood in de nacht van 1 op 2 december.

De rest van de zitting leek een formaliteit maar bij het uitdelen van de papieren met daarop de vragen die de jury moet beantwoorden tijdens het beraad, liep er iets mis. In de bundel met de schuldvragen waren ook documenten toegevoegd die bedoeld waren voor de voorzitster. Zij zou die informatie gebruiken aan het einde van het beraad. Ze waren dus niet bedoeld voor de jury.

‘Groot probleem’

De advocaten van de verdediging maakten meteen melding van de fout maar de jury had al de tijd gehad om de papieren in te kijken. Rechter Veerle Aelbrecht, de voorzitster van het hof, reageerde geagiteerd: ‘Dit is een groot probleem.’ Ze schorste onmiddellijk, de verdediging ging in beraad.

Dit legt mogelijk een bom onder het proces. In het slechtste geval kan het hof gewraakt worden en moet het proces van nul opnieuw beginnen.

Helikopter

Verdachte A. werd vorig jaar een internationale bekendheid, nadat haar huidige echtgenoot een wat stuntelige poging ondernam om haar met een helikopter te bevrijden. Het proces over die helikopterkaping zal op een later moment worden gevoerd.