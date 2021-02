Russische staatsmedia verwelkomen kijkers in ‘Navalni’s villa’

In een twee uur durende uitzending over het Russische oppositielid Aleksej Navalni besteedde de Russische staatstelevisie aandacht aan de ‘villa van Aleksej Navalni’. Op de beelden is een appartement in Freiburg te zien. Navalni revalideerde er na zijn vergiftiging.

De Russische staatsmedia slaan terug. Nadat Aleksej Navalni’s exposé over Poetins villa miljoenen keren werd bekeken, wijdde de Russische staatstelevisie een reportage aan de ‘Duitse villa van Navalni’. Een journalist van de druk bekeken nieuwsshow Vesti Nedeli gaf daarin een zeven minuten durende rondleiding door het Duitse appartement waar het Russische oppositielid revalideerde na zijn bijna-fatale vergiftiging met het zenuwgas novitsjok.

Een wc-borstel. Foto: rr

De Russen hebben het over ‘een ruim appartement met twee banken, een tv, vers fruit op tafel’. Ze beschuldigen Navalni ervan in luxe te hebben geleefd. Daarbij gaat extra aandacht uit naar de toiletborstel. ‘Er is hier ook een toiletborstel’, zegt de journaliste terwijl ze het kleinood voor de camera zwaait. Het is een verwijzing naar Poetins luxueuze toiletborstel die 700 dollar gekost zou hebben. In de protesten van de afgelopen weken werden toiletborstels in nepgoud een symbool van verzet.

Volgens de staatsmedia telde Navalni 30.000 euro neer voor zijn verblijf van twee maanden. Die kosten worden gefinancierd door westerse inlichtingendiensten, claimen zij. Het team van Navalni ontkent en zegt dat de zes weken huur 15.000 euro bedroeg. Dat bedrag zou betaald zijn door zakenman Jevgeni Tsjitsjvarkin, een vriend van Navalni.

В "Вестях недели" на @tvrussia1 показали дом, в котором жил Навальный в Германии. На чьи деньги официально безработный блогер снял виллу и кто оплатил ему создание псевдодокументального фильма?



Все выпуски на https://t.co/Pq4Dvpa97d: https://t.co/VE1GsIPW2o#ВестиРепортаж pic.twitter.com/ZDvnPN6SkT — ВЕСТИ (@vesti_news) February 7, 2021

Poetins paleis

Toch valt het appartement, de ‘villa van Navalni’, bleekjes uit tegenover het paleis aan de Zwarte Zee. Die beslaat ongeveer 17.000 vierkante meter en is omringd door een privédomein van honderden hectaren. Volgens Navalni’s onderzoek naar de geldstromen behoort die villa Vladimir Poetin toe. De Russische leider ontkent dat.

Vorige week werd Navalni veroordeeld tot 32 maanden werkstraf wegens corruptie. Volgens het onafhankelijke onderzoeksbureau Levada heeft een op de vier Russen ondertussen naar Navalni’s documentaire over Poetins paleis gekeken.