Hackers dringen binnen in waterzuiveringsinstallatie en manipuleren water

Hackers zijn erin geslaagd zich toegang te verschaffen tot een waterzuiveringsinstallatie in de Amerikaanse staat Florida en hebben het water chemisch gemanipuleerd. Het aandeel natriumhydroxide werd meer dan verhonderdvoudigd, maar de manipulatie werd meteen opgemerkt en ongedaan gemaakt.

‘Op geen enkel moment was er een negatief effect op het gezuiverde water’, zei sheriff Bon Gualtieri van Pinellas County tijdens een persconferentie maandag (plaatselijke tijd). ‘De potentieel gevaarlijke’ verandering werd opgemerkt door het personeel van de installatie in het stadje Oldsmar. Het incident deed zich vrijdag al voor, maar raakte pas maandag bekend.

Natriumhydroxide wordt in de waterzuivering gebruikt om de zuurtegraad van het water te controleren en om metalen uit het drinkwater te verwijderen. Ook als de gewijzigde samenstelling pas later opgemerkt was, had het nog tussen de 24 en 36 uur geduurd voor het ‘gehackte’ water in de leidingen terecht zou komen.

De FBI is een onderzoek gestart, maar tot dusver zijn er geen verdachten geïdentificeerd. Het is ook nog niet duidelijk of de aanval gebeurde vanuit de Verenigde Staten of vanuit een ander land.