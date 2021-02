Van Uytvanck haalt voor het eerst de tweede ronde in Australian Open

Alison Van Uytvanck (WTA 67) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde op de Australian Open. De 26-jarige Vlaams-Brabantse versloeg op court 6 na één uur en 56 minuten tennis de negentienjarige Franse kwalificatiespeelster Clara Burel (WTA 237) in drie sets (4-6, 6-3 en 6-4).

Het is nog maar de eerste keer in haar carrière dat Van Uytvanck de eerste ronde kan overleven in Melbourne. Ze ging er de voorbije jaren zes keer uit in de eerste ronde.

In de tweede ronde treft ze de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 28), die in haar eerste ronde in drie sets (4-6, 6-2 en 6-3) afrekende met de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 41).

Van Uytvanck is na Elise Mertens (WTA 16), die eerder dinsdag de maat nam van de Canadese Leylah Fernandez (WTA 86), de tweede Belgische die haar eerste wedstrijd kan winnen. Maandag gingen Kirsten Flipkens (WTA 90), Greet Minnen (WTA 110) en Ysaline Bonaventure (WTA 123) er meteen in de openingsronde uit.

Bij de mannen sneuvelde David Goffin (ATP 15) dinsdag tegen de Australiër Alexei Popyrin (ATP 114). Maandag was het doek ook al gevallen voor Kimmer Coppejans (ATP 178).