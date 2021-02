Het Crisiscentrum geeft een update over het coronavirus. Volg de persconferentie hier om 11 uur live mee.

‘Het weer is guur, maar het virus is nog steeds besmettelijk. Het plateau dat we al weken kennen, houdt verder aan’, zegt viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. In de week van 2 tot en met 8 februari is het aantal ziekenhuisopnames verder gestegen, zij het licht. Tegelijkertijd daalt het aantal besmettingen opnieuw. ‘Kleine dalingen en stijgingen, maar het aantal overlijdens blijft wel opvallend dalen.’

Er waren 2.212 nieuwe gevallen gemiddeld, de afgelopen week. Dat is vijf procent minder dan de week ervoor. Het hoogst aantal gevallen werd vastgesteld in Oost-Vlaanderen en Antwerpen. ‘We zien dalingen in alle leeftijdsgroepen, maar zeker in de oudere bevolkingsgroepen daalt dat. De gemiddelde leeftijd van besmettingen daalt: de gemiddelde besmette is jonger dan 38 jaar.’

Er zijn per dag 121 nieuwe opnames in het ziekenhuis, 2 procent meer dan de week ervoor. 1.700 mensen liggen nu in het ziekenhuis, 302 mensen op intensieve zorgen. Het aantal overlijdens blijft wel dalen: 39 mensen per dag. 19 procent minder dan vorige week.

Besmettingen op scholen

Het Crisiscentrum focust vandaag, dinsdag, op de contactopsporing in scholen. Ons land slaagde erin de scholen grotendeels open te houden. ‘Dat mogen we een succes noemen en is in tegenstellingen tot onze buurlanden’, aldus Van Gucht. ‘Maar het vraagt enorm veel voorzorgsmaatregelen en solidariteit van leerlingen, leerkrachten, ouders en centra voor leerlingenbegeleiding. Het is belangrijk dat er kort op de bal wordt gespeeld als er een besmetting wordt vastgesteld. Een hele school testen is meestal niet nodig. De hoogrisicocontacten opsporen, testen en in quarantaine zetten zou voldoende moeten zijn.’

De officiële richtlijnen van de overheid staan gepubliceerd op de website van Sciensano.

