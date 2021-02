BASF bergt plannen voor gascentrale op

Chemiebedrijf BASF, een van de grootste energieverbruikers in ons land, bergt zijn plan voor een nieuwe, grote gascentrale op, schrijft De Tijd. Het economisch kader is te onzeker. De compensaties van de overheid zijn nog niet duidelijk.Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) blijft er gerust op dat er voldoende investeerders klaarstaan om de sluiting van de kerncentrales op te vangen.

BASF had plannen om samen met elektriciteitsproducent Engie Electrabel een grote gascentrale van 850 MW te bouwen op haar site in de Antwerpse haven, een investering van zowat 400 miljoen euro. Maar ‘de businesscase viel te negatief uit’, oordeelt het bedrijf nu. De onzekerheid over de overheidssteun via de CRM, het steunmechanisme voor gascentrales en andere technologie, speelt volgens het bedrijf ook mee. BASF wil inzetten op hernieuwbare energie en voorkomen dat de groei van de productie tegen 2030 tot extra CO2-uitstoot zou leiden. Met een nieuwe gascentrale zou die doelstelling onhaalbaar zijn.

Minister van Energie Van der Straeten (Groen) blijft er gerust in dat er voldoende investeerders geïnteresseerd zijn om in België te investeren. Er zou een veelvoud aan capaciteit meedoen aan de veiling van het steunmechanisme van wat nodig is. Ook Engie Electrabel heeft nog plannen voor drie andere gascentrales.