Extra laagjes kledij geen overbodig luxe op zeventiende Dikketruiendag

Een extra trui is geen overbodige luxe op de zeventiende Dikketruiendag. De vriestemperaturen laten zich voelen en scholen moeten volgens de coronamaatregelen een raam openhouden.

Met de Dikketruiendag wil het departement Omgeving op een laagdrempelige manier het klimaatprobleem onder de aandacht brengen. Deelnemende scholen en bedrijven draaien de verwarming toe (of een graadje lager), waardoor energie bespaard kan worden. Gezien de huidige vriestemperaturen en de coronamaatregelen die om een open raam vragen, raadt de organisatie aan om het lichaam zo goed mogelijk te isoleren met kledij in laagjes.

In totaal schreven meer dan 130.000 deelnemers zich via de website in voor een klimaatactie. Onder het motto ‘op volle kracht voor het klimaat’ roept de organisatie op om te blijven werken aan een beter en leefbaar klimaat. Groepsacties met veel leerlingen of collega’s zijn dit jaar wel moeilijk. Maar de website van Dikketruiendag verzamelt toch tal van mogelijk acties, bijvoorbeeld het opsporen van sluikverbruik of werken aan klimaatadaptatie.

De Dikketruiendag kreeg in het buitenland met Warmetruiendag (Nederland), National Sweater Day (Canada) en Dicker-Pulli-Tag (Duitsland) ook al navolging. Volgens Demir een mooi bewijs dat de jaarlijkse sensibilisering niet zonder succes is. ‘Vlamingen bewust maken van de uitdagingen waarvoor we staan, doe je tussen de mensen. In de klaslokalen. Op de werkvloer’, zegt Demir in een verklaring.