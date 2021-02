‘Droogte van afgelopen vier jaar maak je niet goed met paar weken regen’

De grondwaterstanden staan op nog maar 35 procent van de locaties ‘laag tot zeer laag’. Een maand geleden was dat nog 85 procent. Toch behoedt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zich voor een hoera-stemming. ‘Tegenover de vorige zomers is er nog niets opgelost.’

Het heeft de voorbije weken erg veel geregend en dan moet de sneeuw nog smelten. Zijn daarmee de grondwaterreserves weer aangevuld? ‘Neen’, waarschuwt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in De Ochtend op Radio 1. ‘Water heeft tijd nodig om in te sijpelen. De droogte van de afgelopen vier jaar maak je niet goed met een paar weken regen’, klinkt het ontnuchterend. Toch is er een verbetering merkbaar tegenover een maand eerder: toen stond het grondwater op 85 procent van de locaties laag tot zeer laag. Dat is nu nog maar het geval op 35 procent van de locaties.

Vooral in het oosten van vlaanderen bevinden zich nog plaatsen waar de grondwaterpeilen laag of zeer laag blijven. De Vlaamse milieumaatschappij wijst er ook op dat de huidige situatie vergelijkbaar is met vorig jaar, toen een natte februarimaand voor hoge en zeer hoge grondwaterstanden zorgde. Die omslag bleek echter maar van korte duur.

• Curieuzeneuzen in de tuin | De Standaard doet samen met Universiteit Antwerpen onderzoek naar de hitte en droogte in onze tuinen. Meer info vindt u hier.

‘We moeten onze voorbereidingen dus verderzetten’, zegt Demir op de radio. Ze verwijst daarmee naar haar ‘blue deal’, waarbij de droogte en wateroverlast in Vlaanderen structureel wordt aangepakt. Vlaanderen kampt al jaren met ‘waterstress’ – we verbruiken te veel in verhouding tot wat voorhanden is. Daarom zet de Vlaamse regering in op onder andere vernatting en bufferbekkens. Ook de bouwshift is onderdeel van dat plan. Toch hekelen internationale experts de nonchalance waarmee Vlaanderen omgaat met zijn bodemrijkdom.

Waterlekken

De regenval van de voorbije weken is een extra uitdaging voor de waterbekkens. ‘Het regent nu op korte tijd heel hevig, maar we moeten dat water ook zien op te vangen’, aldus Demir. Dat vele water moet ook kunnen doorsijpelen in de grond. ‘Daar is ruimte voor nodig’, weet Demir. De bouwshift moet daarom tegen 2040 voltooid zijn.

Demir licht momenteel ook de drinkwaterbedrijven door. ‘Dat is een onderbelicht probleem, maar door lekken verliezen we nog altijd water.’ Met een audit wil de minister in kaart brengen welke leidingen moeten worden aangepakt.