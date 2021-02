Australian Open: Nadal en Medvedev gaan zonder problemen naar de tweede ronde

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zonder al te veel energie te verspillen de tweede ronde bereikt op de Australian Open. Ook de Rus Daniil Medvedev gaat door.

Nadal sukkelde de voorbije dagen met rugpijn en nam vorige week niet deel aan de ATP Cup, het tennistoernooi in Australië voor landenteams. Tegen Djere was hij dinsdag wel meteen op de afspraak. De 34-jarige Spanjaard is in Melbourne op zoek naar het record van aantal grandslamzeges. Dat moet hij op dit moment, met elk twintig overwinningen, delen met Roger Federer. Op de Australian Open won Nadal enkel in 2009. In de tweede ronde treft Nadal de winnaar van het duel tussen de Serviër Viktor Troicki (ATP 202) en de Amerikaan Michael Mmoh (ATP 177), beiden kwalificatiespelers.

De Spanjaard Rafael Nadal sukkelde de voorbije dagen met zijn gezondheid. Foto: AP

Ook Daniil Medvedev (ATP 4) won probleemloos zijn partij in de eerste ronde. De Rus versloeg de Canadees Vasek Pospisil (ATP 63) in drie sets (6-2, 6-2 en 6-4). Medvedev zit boordevol vertrouwen na zijn eindoverwinning met Rusland zondag in de ATP Cup. In de tweede ronde ontmoet hij de winnaar van het duel tussen de Hongaar Attila Balazs (ATP 94) en de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 99).