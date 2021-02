Australian Open: David Goffin verrassend onderuit tegen Alexei Popyrin

David Goffin is er dinsdag niet in geslaagd de eerste horde te nemen op het Australian Open in Melbourne.

De 30-jarige Luikenaar, nummer vijftien van de wereld, liet zich verrassen door de bijna honderd plaatsen lager gerangschikte thuisspeler Alexei Popyrin (ATP-113). Popyrin wist vier matchballen te redden en haalde het in 3 uur en 43 minuten met 3-6, 6-4, 6-7, 7-6 en 6-3.

Het was voor Goffin de achtste deelname aan het eerste Grand Slam van het seizoen. Alleen bij zijn eerste deelname, in 2013, eindigde het ook al in de eerste ronde. Zijn beste resultaat boekte hij met een kwartfinale in 2017. De voorbije twee jaar ging hij er telkens in de derde ronde (1/16 finales) uit.