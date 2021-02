Gerecht in Hongkong bevestigt aanhouding van mediamagnaat Jimmy Lai

De hoogste gerechtelijke instantie in Hongkong heeft dinsdag op basis van de omstreden veiligheidswet de aanhouding van mediamagnaat en activist Jimmy Lai bevestigd.

De 73-jarige Lai is de uitgever van de pro-democratische tabloid Apple Daily, die zich schaart achter de protesten tegen de Chinese veiligheidswet in Hongkong. Hij werd vorig jaar opgepakt wegens ‘samenspannen met buitenlandse machten’, een van de misdaden die onder de veiligheidswet valt. Lai werd in augustus gearresteerd toen ongeveer 200 politieagenten een inval deden op de redactie van zijn krant. In december werd hij op borgtocht vrijgelaten, maar die beslissing werd snel weer teruggedraaid omdat het parket in beroep was gegaan.

Het hooggerechtshof heeft dinsdag beslist dat de vrijlating op borgtocht niet kan worden toegekend. De veiligheidswet bepaalt namelijk dat zoiets enkel mogelijk is wanneer de rechter ‘voldoende bewijs heeft om aan te nemen dat de verdachte geen daden zal blijven plegen die de nationale veiligheid in gevaar brengen’.

Peking voerde in juni een nieuwe nationale veiligheidswet in voor de voormalige Britse kroonkolonie. Ze is gericht tegen activiteiten die Peking als subversief, separatistisch, terroristisch of als een samenzwering beschouwt.