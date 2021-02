De beruchte lobbyist Koen Blijweert (64) is afgelopen weekend overleden in Leuven in het ziekenhuis. Zijn telefoonboekje was zijn belangrijkste bezit.

Koen Blijweert was al een tijdje zwaar ziek. Hij leed aan suikerziekte en had ook nierproblemen. De laatste jaren was hij zakelijk minder actief.

Koen Blijweert was een legende. Hij was de zoon van Renaat ...