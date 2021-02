Remco Evenepoel mag weer trainen: ‘Blij dat ik opnieuw kan fietsen’

Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick Step) bood zich vanochtend aan in het ziekenhuis van Herentals. Het Belgische goudhaantje ging er langs voor een controle van de schaambeenbreuk die hem nu al enige tijd van de fiets houdt. En met gunstig resultaat. Evenepoel mag opnieuw fietsen.

De breuk is een gevolg van zijn val vorig jaar in de Ronde van Lombardije. Evenepoel hervatte in november in Spanje de training maar merkte al snel dat de breuk nog steeds opspeelde. Daarom werd enkele weken geleden beslist om hem terug op non-actief te plaatsen. Na bijna twee maand inactiviteit kreeg hij nu wel goed nieuws: de jonge Vlaams-Brabander mag opnieuw fietsen aangezien zijn breuk voldoende geheeld is.

Evenepoel moet nu opnieuw de conditie opbouwen en zal daarvoor zo snel als mogelijk naar Spanje verkassen. Waar hij opnieuw in competitie uitkomt, is nog niet duidelijk. De renner zelf hoopt nog steeds op de Ronde van Italië.

‘Uiteraard ben ik blij dat ik opnieuw kan beginnen fietsen’, reageerde Evenepoel. ‘Ik ga stap voor stap werken en afhankelijk van mijn vooruitgang zal mijn wedstrijdprogramma worden samengesteld. Maar het belangrijkste is dat ik vooruitgang boek.’

Teamarts Phil Jansen zorgde voor extra toelichting. ‘Het herstel van zo’n zware val vergt altijd veel tijd en verloopt met hoogtes en laagten. Aanvankelijk verliep de revalidatie voorspoedig maar toen kwam de terugval. Heel erg was dit niet, we hebben even gepauzeerd en zijn nu blij dat Remco opnieuw mag fietsen en zijn opbouw naar het nieuwe seizoen kan starten. We opteren voor de voorzichtige aanpak en er moet nog veel weg worden afgelegd vooraleer hij aan de start van een wedstrijd zal staan. Maar het gaat wel de goede richting uit.’

Evenepoel kwam in Herentals toe met moeder Agna. Foto: Olivier Matthys

Klaar voor de Giro?

‘Had hij nu rood licht gekregen, dan was dat voor Remco verschrikkelijk slecht nieuws geweest’, aldus ploegmanager Patrick Lefevere. ‘Het was niet iets om licht mee om te gaan. Je start bij de profs, het tweede jaar win je alle koersen waaraan je deelneemt en dan word je zo uit koers geslagen, en dan krijg je nog zo’n stop tussendoor. Vandaag is een nieuw begin.’

‘Hoe het nu verder moet? Remco heeft al bewezen dat hij zich kan voorbereiden. Hij zat in de eerste lockdown en wie won er na vier maanden trainen direct alle koersen waaraan hij meedeed? Juist, Remco. Zit alles vanaf nu mee, dan is de Giro haalbaar. Het is te zien welk oponthoud nog volgt. Hij zal alleszins niet met druk van de ploeg uit starten. Kan hij zich drie maanden goed voorbereiden met o.a. een hoogtestage, dan zie ik niet in waarom dat niet zou gaan? Ik zeg niet dat hij eerder zal beginnen.’ Ook Pelgrim denkt dat de Giro haalbaar is. ‘Maar met bijgestelde ambities’, voegt hij eraan toe.

Het is ook Evenepoels vurigste wens om op 8 mei er in Turijn bij te zijn. Al was het maar als springplank naar Tokio.