Minister en NMBS-top toch akkoord over loketten

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en NMBS-ceo Sophie Dutordoir hebben een gemeenschappelijk standpunt uitgewerkt over het dossier van de loketten. Dutordoir zal dat ontwerp dinsdag verdedigen bij de raad van bestuur van de NMBS.

Dat maken ze maandag in een gemeenschappelijke mededeling bekend. Het overleg tussen de twee dateert echter al van vrijdag. Wat het precieze standpunt is, is nog niet bekend.

Gilkinet verzette zich vorige week tegen een door de NMBS aangekondigde sluiting van de loketten in 44 stations. Maar omdat die sluiting eerder wel was besproken, had de NMBS het over een ‘vertrouwensbreuk’.

Het voorstel van vrijdag gaat in op vragen ‘over menselijke aanwezigheid in de stations, de samenwerking met gemeenten, het onthaal van reizigers in stations, en garanties over de toegankelijkheid voor elke reiziger’, luidt het in de mededeling. Of dat betekent dat de aangekondigde sluitingen ingetrokken worden, is dus nog niet duidelijk.

De mededeling benadrukt nog dat de minister en de ceo sinds oktober werken met dezelfde ambitie voor het spoor: ‘kwaliteitsvolle openbare dienstverlening, een sterker treinaanbod en stations waar elke treinreiziger zich welkom voelt’.