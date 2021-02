Duitsland, Zweden en Polen zetten Russische diplomaten land uit

In een reactie op de uitzetting van drie Europese diplomaten uit Rusland hebben de Duitse, Zweedse en Poolse autoriteiten op hun beurt elk een Russische diplomaat uitgewezen. Dat hebben de regeringen van de drie landen maandag bijna tegelijkertijd gemeld.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde maandag dat een medewerker van de Russische ambassade in Berlijn ‘persona non grata’ werd verklaard. Aan de basis van de opgelopen spanningen tussen beide landen ligt onder andere de opsluiting van Aleksej Navalni, de Russische oppositieleider die in Moskou werd opgepakt na zijn terugkeer uit Duitsland.

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken twitterde dat het een diplomaat van het Russische consulaat in Poznan het land uitzet, in een reactie op de recente ‘ongerechtvaardigde uitzetting’ van een Poolse diplomaat in Rusland.

Ook de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde maakte via Twitter bekend dat iemand van de Russische ambassade Zweden moet verlaten. ‘Dit is een duidelijk antwoord op de onaanvaardbare beslissing om een Zweedse diplomaat uit te wijzen die enkel zijn taken vervulde’, klonk het.

Rusland wees vrijdag drie diplomaten uit Duitsland, Polen en Zweden uit omdat ze volgens Moskou hadden deelgenomen aan niet-toegelaten protesten. Sinds de arrestatie van Navalny worden in heel het land manifestaties gehouden voor zijn vrijlating.

‘Rode lijnen’

De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands en veiligheidsbeleid Josep Borrell is verontrust omdat de Russische autoriteiten weigeren een constructieve dialoog aan te gaan met de EU. De Europese leiders moeten daaruit hun conclusies trekken, zei hij zondag nog. Maandag had hij een gesprek met onze minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR), die na afloop zei ‘samen rode lijnen’ te willen trekken tegen Rusland.

Borrell zelf had vorige week een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej ­Lavrov. Dat hij na afloop daarvan echter een gezamenlijke persconferentie met Lavrov gaf, leverde hem binnen zijn eigen EVP-fractie kritiek op. Borrell verdedigde maandag zijn beslissing echter: hij zegt pas tijdens de gesprekken met Lavrov vernomen te hebben dat Rusland drie Europese diplomaten heeft uitgezet.