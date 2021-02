Bezorgt Rusland ons een koudegolf? ‘Het wordt kantje boord’

Nu het kwik tot het weekend onder het nulpunt lijkt te blijven, staan we dicht bij een koudegolf. Maar of we die ook écht krijgen, hangt af van de nachtelijke minimumtemperaturen. De bewolking zal mogelijk de doorslag geven. ‘Het wordt kantjeboord’, zegt weerman David Dehenauw van het KMI.

Dat we nu tegen een erg koude week aankijken, heeft te maken met het feit dat er al enige tijd erg koude lucht boven Rusland hand. ‘Daar is vorige week vanuit het poolgebied nog koude lucht bijgekomen’, zegt Dehenauw. Van daaruit heeft de koude lucht dankzij de noordoostenwind via Scandinavië ons land bereikt. ‘Een typisch geval van transportkou’, noemt hij de huidige situatie.

De koude lucht blijft echter in de noordelijke helft van Europa hangen. In Wallonië was er sprake van zachtere zuidwestenwind. ‘Daar viel gisteren regen en aanvriezende regen, terwijl dat in Vlaanderen sneeuw was’. De grens tussen een harde en een zachtere winter loopt dit keer dus pal boven het centrum van ons land.

In elk geval blijft het nog enkele dagen ijskoud. Daarvoor wijst Dehenauw verschillende oorzaken aan. Een belangrijke is het feit dat er nu sneeuw ligt. Als het nu ’s nachts afkoelt onder een heldere hemel, dan zal de temperatuur sneller dalen. ‘Plus: de koude lucht is er. Die gaat niet meteen verdwijnen zonder dat de wind draait’.

Of we zullen kunnen spreken van een koudegolf wordt wellicht pas dit weekend duidelijk. Bij een koudegolf moet het in Ukkel vijf opeenvolgende dagen niet warmer worden dan nul graden, en moet het kwik op drie dagen tot -10 graden zakken. De laatste keer dat dit gebeurde was al in 2012.

Of het dit jaar weer zo ver komt, zal volgens Dehenauw voor een belangrijk deel afhangen van de bewolking. Waar het uitklaart kan de temperatuur wel zakken tot bijna -15 graden. Dat zou zo kunnen zijn langs de grens met Nederland. Als er ’s nachts meer bewolking is, zal dat eerder rond de -10 graden zijn. Hoe het in Ukkel wordt, valt niet met zekerheid op enkele graden nauwkeurig te voorspellen. ‘Het wordt kantje boord. We zullen moeten afwachten, het wordt nog spannend’.