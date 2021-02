Wandelen of fietsen op gladde wegen? Enkele tips

Fietsen en wandelen in de bittere koude op besneeuwde, gladde wegen wordt de komende week een uitdaging. Enkele tips.

Met de fiets besneeuwde wegen trotseren: het is geen pretje. Toch zijn er enkele manieren om je verplaatsing zo comfortabel en zo probleemloos mogelijk te laten verlopen.

• Zet je zadel iets lager. Zo kan je makkelijker met je voeten bij de grond.

• Kies voor een lagere versnelling. Zo hoef je geen grote kracht te zetten op de trappers. Want hoe zwaarder je moet trappen, hoe groter de kans dat het achterwiel onderuit schiet.

• Laat lucht uit je banden. Als het bandoppervlak op het wegdek groter is, heb je meer grip. Je hoeft niet met al te zachte banden te rijden, maar hard opgepompte banden zijn in ieder geval onveilig op gladde wegen. Als de vorstperiode voorbij is, kan je de banden weer oppompen.

• Rem niet of nauwelijks. Als je remt op een gladde ondergrond, slip je altijd weg. Doe het dus gewoon wat rustiger aan op de fiets.

• Je mag op de rijbaan fietsen als het fietspad glad of besneeuwd is. ‘Sterker nog, als het fietspad onberijdbaar is tout court, door een put in de weg, een geparkeerde wagen, vuilzakken of werken, mag je op de rijbaan fietsen’, aldus Roel De Cleen van de Fietsersbond.

Maar wanneer is het fietspad onberijdbaar? ‘Het is een subjectief oordeel. Als jij als fietser vindt dat het fietspad gevaarlijk of onberijdbaar is door een vast object, mag je op de rijbaan rijden. Mensen of andere fietsers tellen niet als obstakel, die moet je vragen om aan de kant te gaan. Overigens kan een agent anders oordelen. Als die vindt dat het fietspad wel berijdbaar is, kan je beboet worden omdat je niet op het fietspad rijdt, maar als iedereen zijn gezond verstand gebruikt, is dat zelden een probleem.’

Ook voor voetgangers is er een tip om gebroken en gekneusde ledematen te voorkomen.

• Stap als een pinguïn. Duitse artsen raden al langer aan om op gladde wegen zeer langzaam en met kleine pasjes te stappen. Probeer je gewicht niet te verdelen op beide benen - zoals een mens normaal doet - maar verleg je zwaartepunt naar je voorste been. Zoals een pinguïn dus.