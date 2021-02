Valerie Van Peel en Lorin Parys worden de nieuwe ondervoorzitters van N-VA. De verrassing is niet dat zij het worden, maar wel dat topfavoriet Theo Francken het niet wordt.

Is dit het begin van het einde voor het electorale goudhaantje van de N-VA? Een reconstructie van de partijraad onthult een zelden gezien pessimisme in eigen rangen. De Vlaamse leeuw klauwt niet meer, hij zit in een kooi. En de kans dat Francken ooit partijvoorzitter wordt, is kleiner dan ooit.

