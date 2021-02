F1-piloot Lewis Hamilton rijdt nog een seizoen voor Mercedes

F1-wereldkampioen Lewis Hamilton heeft na maandenlange onderhandelingen zijn contract bij Mercedes verlengd. Opvallend: voorlopig geldt de verbintenis enkel voor 2021.

Met een persbericht kwam een eind aan maanden speculatie over de toekomst van de zevenvoudige wereldkampioen. Hoeveel Hamilton nu op zijn bankrekening mag bijschrijven, is niet bekendgemaakt. Wel dat hij samen met Mercedes samen een stichting op poten zal zetten, met de bedoeling de diversiteit in alle lagen van de autosport te bevorderen.

‘Ik ben erg blij om aan mijn negende seizoen bij Mercedes te beginnen’, reageert Hamilton. ‘Ons team heeft fantastische dingen bereikt. We kijken er naar uit ons succes nog verder uit te bouwen, terwijl we voortdurend proberen nog beter te worden, zowel op als naast het circuit. Ik ben even gemotiveerd de reis verder te zetten om motorsport meer divers te maken voor de komende generaties.’

Ook bij de termijn van het contract worden vraagtekens geplaatst: enkel het seizoen 2021 wordt vermeld in de Mercedes-communicatie. In 2022 ondergaan de technische regels - en misschien dus ook de hiërarchie - van de Formule 1 een grondige wijziging. Als Hamilton dit seizoen met een achtste wereldtitel alleen recordhouder wordt, is dat voor de 36-jarige Brit misschien een uitgelezen moment om de helm aan de haak te hangen.

Hamilton verzekerde zich afgelopen seizoen van een zevende wereldtitel. Dat is een evenaring van het record van de Duitser Michael Schumacher. De Brit werd wereldkampioen in 2008 (voor McLaren), 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 (telkens voor Mercedes). In de Formule 1 behaalde niemand meer overwinningen (95), poleposities (98) en podiumplaatsen (165) dan Hamilton.

Mercedes onthult op 2 maart zijn nieuwe bolide voor het komende Formule 1-seizoen. Dat begint op 28 maart in Bahrein en niet, zoals eerst gepland, een week eerder in Melbourne. Door de coronapandemie wordt de Australische GP later op het seizoen gehouden. De traditionele testen voor de start van het nieuwe seizoen worden van 12 tot 14 maart georganiseerd op het circuit van Sakhir in Bahrein.