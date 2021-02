Hopen op een groen bolletje: zullen we schaatsen in openlucht?

De komende week wordt het ijskoud. De kans bestaat dat de vijvers voldoende dichtvriezen om schaatsen mogelijk te maken. Of gooit corona roet in het eten? De gemeente Aalter kondigt alvast een ‘njet’ aan voor de Kraenepoel.

In Amsterdam zijn de grachten al gesloten om de kans op ijsvorming te vergroten. Het stadsbestuur hoopt dat er in de komende dagen geschaatst zal kunnen worden op de wereldberoemde grachten van de Nederlandse hoofdstad. Ook in België is het aannemelijk dat het voldoende zal vriezen om schaatsen in openlucht mogelijk te maken, denkt weerman Frank Deboosere. Mogen we hopen op een schaatspartij in openlucht?

Schaatsen op natuurijs in natuurgebieden is in principe verboden, maar er zijn enkele uitzonderingen. Per provincie heeft het Agentschap voor Natuur en Bos op zijn website een lijst met potentiële schaatsvijvers. Wanneer er een groen bolletje naast staat, mag er geschaatst worden. Dat is op maandagmiddag voor geen enkele vijver het geval.

Niet op de Kraenepoel

Als het weer het toelaat, zijn het de burgemeesters van de betrokken gemeenten die in samenspraak met het agentschap, de brandweer en de ijsmeesters die beslissen of het veilig genoeg is om te mogen schaatsen. Slechts na een positieve beslissing mag er geschaatst worden, weliswaar op eigen risico.

Op de vijver Kraenepoel, een van de meest geliefde schaatsplekken in Oost-Vlaanderen, moet je in ieder geval niet rekenen. ‘Tot en met zondag 28 februari is het verboden te schaatsen op de Kraenepoel’, staat er te lezen op de website van Aalter. Het gemeentebestuur wil een volkstoeloop vermijden vanwege het risico op coronabesmettingen. In Nederland waarschuwde premier Mark Rutte ook voor valpartijen die de ziekenhuizen kunnen overbelasten.