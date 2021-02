Radiohead-bassist lovend over Tamino en AB in opiniestuk tegen Brexit-maatregelen

In navolging van Elton John buigt Colin Greenwood zich in The Guardian over de negatieve gevolgen van Brexit voor jonge, toerende muziekgroepen. In zijn oproep tot heronderhandelingen laat de bassist van Radiohead zich lovend uit over Tamino, de Ancienne Belgique, en Brussel.

Net als Elton John een dag eerder, neemt Colin Greenwood (Radiohead) het in een opiniestuk in The Guardianop voor jonge muzikanten die het door Brexit moeilijker krijgen om op het Europese vasteland te toeren. Met de Brexit-deal die eind vorig jaar werd afgeklopt, kunnen Britse muzikanten niet meer op het vasteland toeren zonder een hoop extra kosten, vergunningen en visa, zoals al eerder werd aangeklaagd door een groot aantal muzikanten.

De Radiohead-bassist haalt daarbij herinneringen op aan de vele kansen die Europa hem en zijn band boden. Hij laat zich in het stuk bovendien erg positief uit over onze landgenoot Tamino. In 2018 trad Greenwood drie keer op met Tamino in de AB. ‘Een hele eer’, vond de Brit. Hij herinnert zich hoe hij zijn basgitaar oppikte in Oxford, de Eurostar nam en drie nachten aan de overkant van de AB logeerde. ‘Geen visa’s, geen douaneformulieren, gewoon de vrijheid van muziek’, aldus Greenwood. Hij betwijfelt of het vandaag zo simpel zou zijn.

Colin Greenwood is al een tijdje fan van Tamino. Voor het debuut van de Belgische muzikant leende hij zijn basgitaarkunsten aan het nummer ‘Indigo night’. Ze traden ook samen op voor een Tiny Desk-concert van de Amerikaanse omroep NPR.

Eerbetoon aan Jo Cox

De muzikant was ook geraakt door Jo Cox-plein dat zich op een boogscheut van de Ancienne Belgique bevindt. Het plein ‘in het bruisende multiculturele lgbt-hart van Brussel’ is genoemd naar het Labour-parlementslid dat in 2016 op 45-jarige leeftijd werd neergestoken door een rechts-extremist. Cox werkte jarenlang in Brussel voor Oxfam en ging regelmatig naar de AB.

‘Ze hield van deze club’, schrijft Greenwood. ‘Ik ben ervan overtuigd dat ze hier jonge Britse groepen heeft toegejuicht, misschien in het kleine zaaltje boven de grote (de AB Club, nvdr.), net zoals ik deed toen na de soundcheck even ging piepen en getuige werd van een euforische set vol soul door SG Lewis uit Reading.’

In navolging van Elton John roept hij de Britse regering op om de voorwaarden voor Britse muzikanten te heronderhandelen. De huidige maatregelen ontmoedigen jonge artiesten om hun kans te wagen, vindt hij. ‘Een tragedie van uitgestelde dromen’, aldus Greenwood.