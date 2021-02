Verplichte ijkingsproeven voor vier extra opleidingen

Studenten die zich inschrijven in de bachelor industriële wetenschappen, bio-industriële wetenschappen, biowetenschappen of de bachelor Engineering Technology moeten vanaf volgend academiejaar verplicht een ijkingsproef afleggen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bekendgemaakt.

Studenten die zich inschrijven in de bachelor industriële wetenschappen, bio-industriële wetenschappen, biowetenschappen of de bachelor Engineering Technology moeten vanaf volgend academiejaar verplicht een ijkingsproef afleggen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bekendgemaakt. De N-VA-minister wil in de toekomst ook graag een stap verder gaan en ‘bindende gevolgen’ vastknopen aan de ijkingstoetsen.

Met ijkingstoetsen kunnen toekomstige studenten zich beter oriënteren en een betere inschatting maken van hun studiekeuze. Op dit moment is zo een ijkingsproef enkel verplicht in een beperkt aantal opleidingen: de bachelor in de diergeneeskunde, de bachelors in de ingenieurswetenschappen en de educatieve bacheloropleidingen voor kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Bindende gevolgen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil het instrument van de verplichte ijkingstoets al langer uitbreiden. De Vlaamse regering heeft nu het licht op groen gezet voor verplichte ijkingsproeven in vier bijkomende bacheloropleidingen: de bachelor industriële wetenschappen, de bachelor bio-industriële wetenschappen, de bachelor biowetenschappen en de bachelor of Engineering Technology.

Vanaf volgend academiejaar (2021-2022) is deelname aan de ijkingsproef een voorwaarde voor inschrijving. N-VA-minister Weyts gelooft sterk in het instrument. Hij wil het niet alleen ‘verder uitrollen’, maar hij wil er in de toekomst ook ‘bindende gevolgen’ aan koppelen. ‘De volgende stap is dan dat er ook een remediëringstraject aan gekoppeld wordt. Wie ondermaats presteert op de proef, moet dan ook werken aan de tekorten. Alleen zo kunnen we vermijden dat problemen blijven aanslepen en dat er hele jaren verloren gaan’, aldus Weyts.