Drie agenten die verdacht worden van verkrachting vrijgelaten onder voorwaarden

De drie politieagenten tegen wie een aanhoudingsbevel was uitgevaardigd en die werden beschuldigd van verkrachting en voyeurisme, werden voorwaardelijk vrijgelaten nog voor ze voor de raadkamer in Luik verschenen, zei een van hun advocaten maandag.

De drie agenten, Kadir G., Gianluca P., en Thaddé I., pleegden hun misdaden eind 2019. De drie zouden vrouwen dronken gevoerd hebben en vervolgens met hen seks hebben gehad, zonder toestemming, terwijl ze alles filmden. Het zou gaan om verschillende feiten, gepleegd op verschillende tijdstippen. Volgens onze informatie zouden er meerdere slachtoffers zijn.

De Brusselse politie verklaarde eerder dat de feiten zich in de privésfeer afgespeeld zouden hebben en dat de korpschef de agenten inmiddels van de dienst heeft verwijderd. Collega’s van het trio reageren anoniem vol walging: ‘Ze zijn nog maar net aan de slag als agent. De deontologische code en het wetboek zou nog vers in hun hoofd moeten zitten. Niet dus. Dat deze heren bij de politie aan de slag mochten, zegt misschien veel over de opleiding, maar ook over hun opvoeding.’

De agenten ontkennen dat er sprake was van dwang. Volgens de mannen gebeurde alles met wederzijdse toestemming. De onderzoeksrechter heeft afgelopen weekend beslist dat de mannen niet langer in voorlopige hechtenis hoeven te blijven. Ze zijn vrijgelaten onder voorwaarden.