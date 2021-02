Winterweer in Nederland en Duitsland: 30 miljoen kilo strooizout en tot 25 centimeter sneeuw

Bij onze noorderburen is het koude weer nog een tikkeltje extremer dan bij ons. In heel Nederland ligt de temperatuur onder het vriespunt en veel wegen liggen er glad bij. Daarom geldt er in het land code oranje. In Duitsland zorgt het koude weer voor een zware sneeuwval en verkeerschaos

Door het koude weer worden de Nederlanders opgeroepen om thuis te blijven als het kan. Het is maandagochtend spekglad op de Nederlandse wegen. Sommige wegen werden zelfs afgesloten omdat ze slecht of niet begaanbaar waren. In de afgelopen 24 uur is 30 miljoen kilo zout gestrooid, door bijna negenhonderd strooiwagens, zo meldt Rijkswaterstaat. Vooral in het midden en noorden van het land is het ‘onverminderd gevaarlijk’, klinkt het.

Scholen blijven vandaag dicht en de treinen rijden niet op volle capaciteit. De Nederlandse Spoorwegen (NS) meldden maandagochtend dat het treinverkeer maar ‘mondjesmaat’ op gang kwam. De sneeuw en vorst veroorzaken sinds zondag op verschillende plekken op het spoor wisselstoringen, meldt het NRC. Of dit gedurende dag zal verbeteren kan de NS niet voorspellen. Ook bussen, trams en metro’s ondervinden problemen door het koude weer. Een aantal onder hen rijden niet of zijn vertraagd. Op de Nederlandse luchthavens s een deel van de vluchten vertraagd. Zondag werd het vliegverkeer op Eindhoven Airport stilgelegd en moesten inkomende vluchten uitwijken naar Keulen. De veerboten naar de Waddeneilanden blijven dan weer gespaard varen volgens de dienstregeling.

De barre weersomstandigheden leidden zondag ook tot de sluiting van de vaccinatiecentra, maar het is de bedoeling dat ze maandag opnieuw opengaan.

In Nederland geldt code oranje nog zeker tot maandagmiddag en vanaf dan zal code gele gelden voor de reguliere gladheid door de sneeuwresten. Zo voorspelt het KNMI. Volgens het Nederlandse weerinstituut zal het nog in ons buurland nog een hele dag bewolkt blijven en zal er vooral in het zuiden nog sneeuw vallen. De maximumtemperatuur is -5 graden, en de gevoelstemperatuur zakt door de noordoostenwind zelfs naar -15 graden. In de avond neemt de wind af.

Ook in Duitsland is er sprake van een koudegolf. Daar wordt er op sommige plaatsen 10 tot 25 centimeter sneeuw verwacht. Het land houdt rekening met chaos in het verkeer. Vanuit Berlijn reiden er geen treinen meer naar Hannover, Keulen, Efurt, Frankfurt en München.