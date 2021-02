De Super Bowl staat elk jaar weer garant voor enkele opvallende reclamespotjes. Ook dit jaar werden weer tientallen video’s op de kijkers losgelaten. We pikken er enkele van de meest opvallende uit.

Na tien jaar aandringen is Jeep erin geslaagd om Bruce Springsteen (71) te overtuigen voor het eerst ooit in een reclamespotje te verschijnen. Zijn boodschap van eenheid ziet u in bovenstaande video.

Naast heel wat automerken waren er ook veel spotjes over chips. Zo waren Mila Kunis, Ashton Kutcher en Shaggy te zien in een clip van Cheetos, en dook Matthew McConaughey op in een spotje voor Doritos.

Samen met zijn dochter figureerde John Travolta in een spot voor Scotts. Daarin deed de 66-jarige een dansje uit Grease na in ware Tiktok-stijl.

Fiverr, een online platform voor freelancers en bedrijven, liet zich dan weer inspireren door Rudy Giuliani’s iconische persconferentie voor een tuincentrum, enkele dagen na de presidentsverkiezingen vorig jaar.

En het Zweedse Oatly, dat alternatieven maakt voor zuivelproducten op basis van haver, zette hun ceo Toni Petersson in. Hun spot kreeg veel aandacht op sociale media, iets waar Oatly duidelijk op anticipeerde want meteen nadat de spot uitgezonden werd, verkochten ze t-shirts op hun site aan met de tekst ‘Ik haat die reclamespot van Oatly.’