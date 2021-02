Greet Minnen is niet opgewassen tegen Petra Kvitova

Greet Minnen (WTA 110) heeft maandag in de eerste ronde van de Australian Open niet voor een stunt kunnen zorgen tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 8).

De 23-jarige kwalificatiespeelster ging in twee sets onderuit tegen de zeven jaar oudere Kvitova: 6-3 en 6-4 na 1 uur en 21 minuten.

Minnen, die vorig jaar in de tweede ronde strandde in Melbourne, zag Kvitova in de eerste set uitlopen tot 5-1, waarna de Turnhoutse een tegenbreak lukte. Dat verhinderde de Tsjechische, in 2019 finaliste op de Australian Open, niet om de eerste set met 6-3 te winnen.

De tweevoudige Wimbledon-winnares moest in het begin van de tweede set haar opslagspel inleveren. Minnen leidde met 1-4, waarna Kvitova echter twee breaks lukte: 6-4.

In de tweede ronde neemt Kvitova het op tegen Sorana Cirstea (WTA 68), die in een Roemeens onderonsje met 6-2 en 6-1 won van Patricia Maria Tig (WTA 56).