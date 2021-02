‘Zuur bier’ moet uitgeputte reserves van Brusselse horeca vullen

Een zuur brouwsel moet de Brusselse cafés door deze zure coronaperiode loodsen.

Bijna een jaar geleden gingen de Brusselse cafés voor een eerste keer op slot. Ondertussen zitten we middenin de tweede lockdown en de Brusselse cafés hebben alle moeite om te overleven. Daarom wordt een reddingsactie georganiseerd met meer dan 60 Brusselse cafés. Via Growfunding kan iedereen nu zijn favoriete Brussels café steunen en daarvoor krijgen ze een biertje in de plaats. Het bier is een unieke mengeling van lambik van geuzebrouwerij Cantillon en een blond bier van de jonge Brusselse brouwers En Stoemelings.

Het bier heeft een hoge zuurtegraad en staat symbool voor deze zure periode voor de Brusselse cafés. ‘Deze actie is een onderdeel van een campagne waarin onze klanten rewards kunnen kiezen die aangeboden worden door onze stamgasten en Brusselse organisaties uit de buurt’, vertelt Jorn Peeters van de Brusselse cafés Les Brasseurs en Le Coq.

‘Met beide cafés hebben we zo al meer dan 13.000 euro opgehaald. En dat geld hebben we meer dan nodig om onze vaste kosten te betalen. De reserves zijn volledig opgebruikt.’

April

Peeters hoopt dat de cafés in april opnieuw de deuren kunnen openen. ‘Deze campagne zorgt ervoor dat we nog enkele maanden verder kunnen, maar daarna wordt het helemaal precair. We hebben uiteraard begrip voor de federale beslissingen, maar persoonlijk richt ik me op begin april om de deuren weer te openen. We hopen dat dit dan kan zonder grote restricties. Door alle voorzorgsmaatregelen en de vroege sluitingsuren waren de personeelskosten hoger dan de inkomsten en ook dat is niet rendabel. Hopelijk kunnen we onze klanten begin april ontvangen met een zuur biertje in de lentezon.’

Bekende Brusselaars

Enkele bekende Brusselaars, onder wie Arno en Jan Paternoster van The Black Box Revelation, zetten hun schouders mee onder het project. ‘Wat ik zuur vind aan deze periode is het gebrek aan toevallige ontmoetingen. Je kan niemand meer leren kennen of tegen het lijf lopen. Alles moet op voorhand vastliggen. Dat haalt de spontaniteit weg’, zegt Paternoster.

‘Ik mis vooral de onvoorspelbare avonden. De scherven in je schoenen. De vrienden waarmee je blijft hangen. Ook professioneel heeft dat een impact. Je uitlaatklep is weg. Je kan geen inspiratie meer halen uit onverwachte momenten. De escapes zijn weg. En die heb je nodig als muzikant. Maar laat ons niet negatief zijn. Ik kijk uit naar betere tijden. Iedereen vaccineren, en we zijn weer vertrokken.’