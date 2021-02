Parys over verkiezing ondervoorzitters N-VA: ‘Zegt niets over koers van de partij’

De verkiezing van Valerie Van Peel en Lorin Parys als ondervoorzitters bij N-VA zegt volgens Parys zelf ‘niets over de koers van de partij’. Dat heeft Parys maandag in De Ochtend op Radio 1 gezegd.

De verkiezing betekent volgens Parys ook niet dat hijzelf of Van Peel automatisch in ‘pole position’ liggen om huidig voorzitter Bart De Wever op te volgen. Parys hoopt zelfs dat De Wever nog lang voorzitter blijft en niet in 2023 ‘op 1 jaar voor de verkiezingen’ de fakkel doorgeeft.

De partijraad van N-VA besliste afgelopen weekend dat Lorin Parys ondervoorzitter mag blijven. Naast hem komt Valerie Van Peel in de plaats van aftredend ondervoorzitter Cieltje Van Achter.

Theo Francken

Kamerlid Theo Francken werd derde en haalde het dus niet. Is dat een nederlaag voor de rechterflank van de partij? Volgens Parys moeten er uit de uitslag geen grote conclusies getrokken worden over de koers van de partij of over de positie van Theo Francken in de partij. ‘We waren een centrumrechtse volkspartij en we blijven dat. En Theo is een scorende spits voor onze partij en zal dat blijven’, aldus Parys in De Ochtend. Hij vindt de aandacht voor de ondervoorzittersverkiezingen ‘een beetje uit proportie’.

Dat Theo Francken het niet gehaald heeft, wil volgens Parys ook niet zeggen dat de partij nu minder aandacht zou hebben voor de thema’s die Francken volgt. Volgens Parys liggen hij en Van Peel als ondervoorzitters ook niet automatisch in ‘pole position’ om voorzitter Bart De Wever op te volgen.

De Wever is bezig aan zijn zesde termijn als partijvoorzitter, maar heeft al herhaaldelijk laten doorschemeren dat hij de fakkel wil doorgeven. Volgens Parys werkt N-VA niet met ‘onderkoningen’ en zullen de leden bij de volgende voorzittersverkiezingen vrij kunnen kiezen. Zelf hoopt Parys dat De Wever nog lang voorzitter blijft en ook dat hij ‘niet 1 jaar voor de verkiezingen de fakkel doorgeeft’. Het mandaat van De Wever loopt tot in 2023. Dat is een jaar voor er op alle niveaus verkiezingen worden georganiseerd.