Tips | Het vriest de hele week: wat u zeker (niet) moet doen met uw auto

Het kwik daalt weer onder nul. Voor wie de wagen buiten laat overnachten, kan dat wel eens voor problemen zorgen. Denk maar aan bevroren ruiten of een vastgevroren handrem. Met deze tips weet u wat u zeker wel en zeker niet mag doen om dergelijke veelvoorkomende problemen op te lossen.

Wie het risico op pech of een ongeval tijdens de wintermaanden tot een minimum wil beperken, neemt best de nodige voorzorgsmaatregelen. Al zijn niet alle methodes even effectief. Sommige zijn zelfs ronduit slecht voor een voertuig of voor jezelf.

Met de hulp van Touring, dienst voor pech- en reisbijstand, maakten we een oplijsting van welke methodes uit den boze zijn en welke de meest doeltreffende zijn voor een snelle ontdooiing van je auto.

• Je ruiten overgieten met warm water. Door de temperatuurshock kunnen de ruiten barsten. Bovendien is het effect van zeer korte duur, aangezien het warme water onmiddellijk weer aanvriest.

• Je voorruit bedekken met krantenpapier. Het papier wordt vochtig, plakt tegen de ruit en is moeilijk los te krijgen. Een stevig stuk karton tussen de ruitenwissers plaatsen, is wel een goed idee en zal de voorruit ijs- en sneeuwvrij houden.

• De truc met de aardappel gebruiken. Sommigen beweren dat de voorruit inwrijven met een doormidden gesneden aardappel helpt om een ijslaag te voorkomen. Dat is niet het geval. Bovendien kan er veel zetmeel op de voorruit achterblijven, waardoor je zicht sterk verminderd is.

• Tijdens het krabben de motor aanzetten. Die zal nauwelijks opwarmen in stilstand. Het is ook slecht voor de motor en voor jezelf, aangezien je dan tijdens het krabben ongezonde gassen inademt.

• De handrem van de wagen gebruiken wanneer u uw wagen parkeert. Parkeer de auto liever in versnelling en plaats - wanneer u op een helling staat - één of twee wielblokken.

• Een krabber gebruiken in combinatie met antivriesmiddel. Dat is vooral een goede remedie tegen een dun laagje ijs. Bij een dikke laag ijs is die methode niet de meest zuinige. Je kan de ruiten ook vooraf al eens behandelen met een antivriesmiddel.

• De achter- en voorruitverwarming gebruiken: zet de verwarming op maximum, zet de airco aan (om het vocht te absorberen) en zet de ventilatie helemaal open.

• Om het aandampen aan de binnenkant van de auto te vertragen, kan je met een doek een beetje huishoudproduct of shampoo aanbrengen op de ruiten (vanbinnen). Gebruik vooral niet te veel, om vlekken te voorkomen.

• Gebruik een beetje talkpoeder om te vermijden dat het rubber van de deuren en kofferdeksels gaat aanvriezen.

• Zet de ruitenwissers ‘s nachts omhoog om te voorkomen dat het rubber tegen de voorruit kleeft.

• Maak de ruiten geregeld schoon. Propere ruiten absorberen veel minder snel het vocht en vriezen dus minder makkelijk aan.

• Wil de auto niet starten? Probeer de batterij dan zo weinig mogelijk extra te belasten. Zet alle lichten en andere energieverbruikers - zoals ventilatie, verwarming, radio en ruitenwissers - uit.