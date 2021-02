De koude episode is begonnen: mogelijk gevaarlijke situaties op de weg door sneeuwval

Het wordt een week met alleen maar koude ijsdagen. Het laagje sneeuw dat vannacht viel zorgt mogelijk voor gevaarlijke situaties op de weg. Autobestuurders wordt aangeraden hun rijstijl aan te passen.

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is het wakker worden met zicht op een laagje sneeuw. De strooidiensten gebruikten 1.300 strooizout en maakten de gewest- en snelwegen relatief sneeuwvrij. Door het smeltwater is er wel kans op ijsplekken. Ook kan het tijdens de ochtendspits nog sneeuwen, wat extra gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Wie sneeuwval of ijsplekken opmerkt, kan dat doorgeven via de KMI-app. Die gegevens stromen automatisch door naar de systemen die het AWF gebruikt. Voor de meest actuele verkeersinformatie kunt u terehct op de website van het Vlaams verkeerscentrum. Pas in ieder geval uw rijgedrag aan en rijd voorzichtig als u de baan op moet.

Het blijft maandag en volgende nacht gevaarlijk glad met hier en daar nog wat lichte sneeuw. Volgende nacht wordt het geleidelijk droog vanaf het noorden. In Vlaanderen blijft het vriezen en liggen de maxima rond -5 graden in het uiterste noorden en rond 1 graad in Belgisch Lotharingen. Het KMI waarschuwt ook voor CO-intoxicatie.

De NMBS waarschuwt dat er vertragingen en afschaffingen mogelijk zijn op het volledige net.

Het blijft koud

Maandagnacht hangt er eerst nog veel bewolking en kunnen er lokaal nog enkele sneeuwvlokjes vallen. Later wordt het droog vanaf het noorden en verschijnen er opklaringen. De minima schommelen tussen -2 graden in Belgisch Lotharingen en -11 graden in de Kempen. De wind waait meestal matig, aan zee vrij krachtig, uit het noordoosten.

Weerman Frank Deboosere verwacht zes ijsdagen op rij. Dinsdag blijven we dus nog onder invloed van de koude polaire luchtstroom. Overal worden ijsdagen verwacht met maxima tussen -6 graden in het noorden en -1 graad in Belgische Lotharingen. In de zuidelijke landshelft blijft het meestal zwaarbewolkt met tijdelijk nog kans op wat lichte sneeuw. In het noorden verwachten we opklaringen. Er waait een meestal matige wind uit oost tot noordoost waardoor het koudegevoel nog wordt versterkt.

Woensdag verloopt zeer koud en vrij zonnig, op enkele wolkenvelden na. Het blijft overal vriezen bij maxima tussen -1 graad aan de kust en -6 graden in de Hoge Venen en dit bij een goed voelbare noordoostenwind. Woensdagnacht vriest het regionaal streng met minima tussen -6 en -13 graden en in sommige Ardense valleien nog kouder.