Ysaline Bonaventure uitgeschakeld in eerste ronde Australian Open

(WTA-123) werd maandag in Melbourne meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het Australian Open.

De 26-jarige Luikse, als lucky loser uit de kwalificaties opgevist, verloor in 1 uur en 30 minuten met 7-6 en 6-4 van de Hongaarse Timea Babos (WTA-114).

Bonaventure stond voor de tweede keer op de hoofdtabel van het eerste Grand Slam van het seizoen. Ook bij haar eerste deelname, in 2019, ging ze er in de eerste ronde uit. Op het US Open van vorig jaar bereikte ze voor het eerst de tweede ronde van een Grand Slam.