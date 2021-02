Aantal opnames in ziekenhuis op week tijd met 11 procent gestegen

Het aantal ziekenhuisopnames wegens covid-19 in ons land is op een week tijd met elf procent gestegen. Dat blijkt maandag uit voorlopige cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week van 1 tot en met 7 februari werden er gemiddeld 127,6 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen wegens een besmetting met het coronavirus. Dat is dus elf procent meer dan de week daarvoor.

Het totale aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is daardoor licht toegenomen (+2 procent) tot 1.676. Van hen liggen er 299 op de afdeling intensieve zorgen (+2 procent).

Er werden in de week van 29 januari tot en met 4 februari gemiddeld ook 2.312,6 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een toename met 2 procent, maar ook het aantal tests is in die periode gestegen. De posiviteitsratio is zo goed als stabiel gebleven op 5,4 procent.

Het aantal bijkomende overlijdens blijft intussen verder dalen. In diezelfde week stierven gemiddeld 38,3 mensen per dag na een coronabesmetting, wat een daling is met 23 procent. Sinds het begin van de epidemie heeft het virus in België al aan 21.389 mensen het leven gekost.

Tot slot blijkt uit de voorlopig gegevens van Sciensano nog dat al zeker 327.531 mensen een eerste dosis van een coronavaccin hebben gekregen.