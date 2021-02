AA Gent is er niet in geslaagd om te winnen van Eupen. De Buffalo’s moesten in eigen huis al snel achtervolgen en kwamen daarna op voorsprong nadat nieuwkomer Tarik Tissoudali tweemaal scoorde in drie minuten. Na een penaltytreffer van Prevljak moest Gent zich tevredenstellen met één puntje, waarmee het in het klassement niks opschiet.