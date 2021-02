Titelverdediger Kansas City en Tampa Bay strijden zondag om 55ste Super Bowl

De eerste zondag van februari staat in de Verenigde Staten weer helemaal in het teken van de Super Bowl, de finale van de NFL (National Football League) en tevens het belangrijkste Amerikaanse sportevenement van het jaar. In de 55ste editie neemt titelverdediger Kansas City Chiefs het op tegen Tampa Bay Buccaneers.

In zijn eerste seizoen bij de Tampa Bay Buccaneers hielp routinier Tom Brady zijn nieuwe ploeg met een 31-26 zege tegen Green Bay Packers aan een ticket voor de finale. De quarterback is de absolute vedette in het American football, met zijn 43 jaar en 188 dagen wordt hij de oudste speler die ooit aantrad in de Super Bowl. Hij staat voor de tiende keer in de finale van de NFL en won de Super Bowl al zes keer met zijn vorige ploeg, New England Patriots.

De Buccaneers speelden een keer eerder de finale en wonnen die ook. Dat was in 2003. Sinds dat succesjaar en tot voor dit seizoen won de ploeg nooit meer een wedstrijd in de play-offs. Totdat Brady vorig jaar, na twintig seizoenen bij de Patriots, in Tampa Bay arriveerde.

Kansas City, twee keer op de erelijst (1970, 2020), kan de eerste ploeg worden sinds de Patriots in 2004 en 2005 die twee keer achter elkaar de Super Bowl wint. Vorig jaar versloegen de Chiefs San Francisco 49ers met 31-20. Ook de Chiefs hebben hun sterspeler in de persoon van Patrick Mahomes (25). Hij leidde zijn ploeg voorbij Buffalo Bills (38-24) naar de finale.

Voor het eerst vindt de Super Bowl plaats in een stadion van één van de finalisten: in het Raymond James Stadium in Tampa, Florida, de thuisbasis dus van de Tampa Bay Buccaneers.

Vrouwelijke scheidsrechter

Voor een andere primeur zorgt Sarah Thomas, die deel uitmaakt van het achtkoppige refteam. Zij wordt de allereerste vrouwelijke scheidsrechter in de hoogmis van het American football. Vanwege de coronacrisis zal het Raymond James Stadium slechts voor iets meer dan een derde gevuld zijn. 25.000 toeschouwers worden toegelaten, onder wie 7.500 gezondheidswerkers die tegen het coronavirus hebben gestreden en uitgenodigd werden door de NFL.

Voor de start van de wedstrijd (zondagnacht 00.30 uur Belgische tijd) zullen countryartiest Eric Church en soulzangeres Jazmine Sullivan het Amerikaanse volkslied zingen. De Canadese popster The Weeknd verzorgt de vermaarde halftime show tijdens de Super Bowl. Ook dichteres Amanda Gorman zorgt voor randanimatie. Meer dan 100 miljoen televisiekijkers in de Verenigde Staten en 800 miljoen televisiekijkers over de hele wereld zullen zich aan het spektakel vergapen.