Voormalig Amerikaans buitenlandminister George Shultz overleden

De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George P. Shultz is op 100-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Hoover Institute, de conservatieve denktank waarvan hij jarenlang een gewaardeerd lid was, zondag bekendgemaakt. De Republikein Shultz was in de periode 1982-1989 de invloedrijke buitenlandminister onder president Ronald Reagan.

‘George P. Shultz, een van de grootste strategen aller tijden, die onder drie Amerikaanse presidenten heeft gewerkt, is op 6 februari overleden’, klinkt het op de website van het Hoover Institute. ‘Shultz speelde samen met president Ronald Reagan een sleutelrol bij het veranderen van de loop van de geschiedenis door alle diplomatieke middelen in te zetten om een einde te maken aan de Koude Oorlog.

Voor hij minister van Buitenlandse Zaken werd, was hij al actief in de regering-Nixon als minister van Werk (1969-70) en later van Financiën (1972-74).

Shultz speelde in de jaren tachtig een cruciale rol bij de beëindiging van de Koude Oorlog. Zijn diplomatieke kwaliteiten om de spanning tussen de VS en Sovjet-Unie weg te nemen, werden alom geroemd. Vertrouwen vormde volgens de intelligente pragmaticus daarbij de kern van de zaak om iets te bereiken.