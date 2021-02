Winterweer doet Nederland dromen, ‘maar pandemie maakt Elfstedentocht onmogelijk’

Het vriest boven de Moerdijk en dus droomt Nederland weer van een eerste Elfstedentocht sinds 1997. ‘Maar die komt er niet’, herhaalde de organisatie zondag. ‘We blijven bij ons standpunt. Een Elfstedentocht in de huidige pandemie zit er niet in.’

De organisatie liet eerder al duidelijk weten dat het niet mogelijk is de Elfstedentocht onder de huidige coronamaatregelen te organiseren. In elk geval zolang er in Nederland sprake is van de anderhalvemetermaatregel, kan de schaatsklassieker in Friesland niet worden gehouden. Op het moment dat de maatregelen worden versoepeld, wordt de situatie opnieuw bekeken. De Elfstedentocht wordt elk jaar volledig voorbereid en kan daarom binnen 48 uur georganiseerd worden, dat is niet anders in een jaar waarin een virus woedt.

In de huidige omstandigheden een evenement organiseren dat honderdduizenden mensen op de been brengt, met alle mogelijke risico’s op besmetting, vindt de organisatie niet te verantwoorden. Ook legt de Elfstedentocht een grote druk op ziekenhuizen en medische ondersteuning.

Een alternatieve versie van de Elfstedentocht (met bijvoorbeeld alleen wedstrijdschaatsers, zonder publiek, minder deelnemers) is geen optie. ‘Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek of met slechts een deel van het deelnemersveld’, zegt Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden.

Wieling beseft dat er in het schaatsgekke Nederland al tal van geruchten de ronde doen over een zestiende ‘Tocht der Tochten’, nu de winter hard toeslaat. Hij merkt daarbij echter ook nuchter op dat er nog geen centimeter ijs ligt in Friesland.