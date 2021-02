Mechelen en Oostende spelen de finale Beker van België basketbal

Mechelen heeft zich zondag dankzij een knappe 54-83 zege bij Leuven geplaatst voor de finale van de Beker van België basketbal. De Mechelaars hadden de heenwedstrijd in eigen huis met 70-79 verloren. In de andere halve finale kon Oostende geen afstand nemen van Aalst (84-84). Dat was ook niet meer nodig na de 101-76 overwinning in het heenduel.

Mechelen stond vooraf met de rug tegen de muur, maar begon uitstekend aan de partij. Aan de pauze hadden de Kangoeroes de negen punten achterstand uit de heenwedstrijd al weggewerkt (20-31). Trevor Thompson (27 punten en 10 rebounds) was de uitblinker bij de bezoekers, die in de tweede helft nog uitliepen en Leuven finaal een fikse pandoering verkochten (54-83).

In de andere halve finale had Oostende al een ruime buffer opgebouwd in de heenwedstrijd. Aalst leidde aan de pauze met 51-43, maar de landskampioen kon in de tweede periode nog helemaal terugkomen. Eindstand: 84-84. Vladimir Mihailovic (23 punten) was de beste schutter bij de thuisploeg. De bezoekers konden rekenen op een sterke Thomas Welsh (16 punten en 7 rebounds).

De finale tussen Mechelen en Oostende staat op 21 maart op het programma.