Elton John: ‘Brexit-onderhandelaars hebben het verpest voor Britse muzikanten’

De Britse muzikant Elton John roept zijn regering op om een nieuwe Brexit-deal te onderhandelen, eentje die deze keer wel aandacht heeft voor de noden van de muziekindustrie.

In een opiniestuk voor de Britse krant The Guardian stelt Elton John dat jonge muzikanten dezelfde kansen moeten krijgen om te kunnen rondtoeren in Europa, zoals hij die kreeg in de jaren zestig. Met de Brexit-deal die eind vorig jaar werd afgeklopt, kunnen Britse muzikanten niet meer op het vasteland toeren zonder een hoop extra kosten, vergunningen en visa, zoals al eerder werd aangeklaagd door een groot aantal muzikanten.

‘Ofwel gaven de Brexit-onderhandelaars niet om muzikanten, ofwel hebben ze niet aan hen gedacht, ofwel waren ze niet voldoende voorbereid, maar ze hebben het verpest. Het is nu aan de Britse regering om het uit te zoeken: ze moeten terugkeren naar de EU en heronderhandelen’, vindt Elton John. ‘De situatie waarin we ons nu bevinden is belachelijk. Muziek is een van de belangrijkste Britse culturele exportproducten. Het is een miljardenindustrie die werd weggelaten bij de Brexit-onderhandelingen, terwijl wel aan andere sectoren werd gedacht.’

John omschrijft de nieuwe regels voor muzikanten als ‘een administratieve nachtmerrie die de kosten van een Europese tournee enorm verhoogt’. ‘Ik wil niet in een wereld leven waarin enkel artiesten die al decennia meegaan en reeds miljoenen albums hebben verkocht, nog deftig kunnen toeren.’ Hij roept ook op tot het oprichten van een steunorganisatie binnen de muziekindustrie, voor muzikanten die geen toegang hebben tot advocaten en boekhouders, die hen kunnen helpen bij de huidige situatie.

Het opiniestuk van John komt er nadat hij eerder al een open brief ondertekende, samen met andere bekende artiesten zoals Sting, Radioheid en Bob Geldof, waarin werd gesteld dat de Britse regering haar muzikanten schandelijk in de steek heeft ­gelaten. Zij zijn niet de enigen die de Britse regering onder druk zetten om ervoor te zorgen dat muzikanten straks opnieuw zonder visa kunnen toeren. Er gaat ook een petitie rond met dezelfde eis, die al meer dan 280.000 handtekeningen verzamelde.