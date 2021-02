Laurens Sweeck wint voor de tweede dag op rij

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zondag de Krawatencross in Lille, de voorlaatste manche van de X2O Badkamers Trofee, op zijn naam geschreven.

Sweeck, die zaterdag ook al de beste was in de slotmanche van de Superprestige in Middelkerke, haalde het op het sneeuwparcours in de Antwerpse Kempen voor ploegmaat Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) en de Nederlander Corné van Kessel (Tormans CX).

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) werd vierde, maar verstevigt zijn leidersplaats in de tussenstand. Zijn grootste concurrent, Toon Aerts (Baloise-Trek Lions), werd zesde. Volgende week zondag vindt de laatste manche in de X2O Badkamers Trofee plaats, in Brussel.

Sweeck reed al in de tweede ronde weg van het pak en soleerde naar de finish. Achter hem bleef het lange tijd spannend. In de slotfase kon Vanthourenhout Van Kessel nog afschudden. Iserbyt werd vierde.

Sweeck volgt op de erelijst in Lille Wout van Aert op. Die stopte na het WK, net als wereldkampioen Mathieu van der Poel en Tom Pidcock, met crossen en focust zich op de voorjaarsklassiekers op de weg.