Tim Wellens verzekert zich van eindwinst in Ster van Bessèges, Filippo Ganna wint de tijdrit

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) heeft de slottijdrit in de Ster van Bessèges (Fra/2.1) op zijn naam gebracht. De Italiaan zorgde daarmee voor een twee op twee na zijn zege zaterdag na een knappe solo. Hij legde het parcours van 10,71 km af in 15:00 en was daarmee tien seconden sneller dan Benjamin Thomas (Groupama-FDJ). De eindwinst gaat naar Tim Wellens (Lotto Soudal) die vierde werd in de tijdrit.

De slottijdrit in de Ster van Bessèges bevatte 8,2 vlakke kilometers, daarna volgde een pittige helling van 2,5 km van gemiddeld 5,9 procent, maar met stroken van 12 à 14 procent. Geen voer voor pure hardrijders dus, maar voor renners die ook hun mannetje staan op een klimmetje.

Tim Wellens begon met een voorsprong van 44 seconden op Edward Theuns en 46 tellen op Mads Würtz Schmidt aan de rit tegen de chrono. Michal Kwiatkowski volgde op 48 tellen en was iemand die hij in de gaten moest houden. Ganna snoepte zaterdag weliswaar een beetje van z’n achterstand op Wellens weg, maar met 2:56 telde de wereldkampioen tijdrijden een nagenoeg onoverbrugbare achterstand op onze landgenoot.

Het was de Brit Ethan Hayter van Ineos Grenadiers die met 15:21 een eerste richttijd neerzette en het parcours aflegde aan 41,9 km/uur. Een chrono waar de anderen zich de tanden op stuk beten. Ploegmaat Geraint Thomas kwam niet in de buurt en zou niet in de top tien eindigen.

Alberto Bettiol, vorig jaar winnaar van de tijdrit in Alès, moest vervolgens 14 seconden prijsgeven. Benjamin Thomas zorgde voor de verrassing van de dag en dook 11 seconden onder de chrono van Hayter, maar lang zou de Fransman niet genieten van de hotseat, want de wereldkampioen ging nog eens 10 tellen onder zijn chrono.

De dagzege voor Ganna dus, want niemand anders kwam nog in de buurt van diens chrono. Michal Kwiatkowski reed geen slechte proef tegen de klok, maar zou wel vijf seconden trager finishen dan Tim Wellens wiens eindklassement nooit in gevaar kwam.