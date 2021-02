Ceylin del Carmen Alvarado wint sneeuwspektakel in Lille, Sanne Cant strandt net naast podium

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de voorlaatste manche van de X2O Badkamers Trofee op haar naam gebracht. De Europese kampioene haalde het in Lille na een spannende wedstrijd in een sprint met twee van wereldkampioene Lucinda Brand. Denise Betsema finishte als derde, Belgisch kampioene Sanne Cant als vierde. Brand verstevigt haar leidersplaats in het klassement.

Lille baadde onder een mooi laagje sneeuw en voor het eerst dit seizoen moesten de rensters dus glijden en schuiven over het parcours. Het was Denise Betsema, winnares in Middelkerke zaterdag, die als eerste het veld indook, gevolgd door Alvarado en Sanne Cant. Lucinda Brand zat iets verder.

Door een kleine schuiver halfweg de eerste ronde viel Alvarado even terug, maar snel kon ze weer aanpikken. Vooraan was het Betsema die het tempo bepaalde, met Sanne Cant in haar wiel. Betsema ging fel tekeer en was duidelijk tuk op de bonificatieseconden bij de eerste passage aan de finish. Ze greep de volle buit, Cant passeerde als tweede, Brand als derde. Daarmee naderde Betsema tot op 28 seconden in het klassement.

Dat was een strijd in de strijd, vanaf ronde twee ging de focus op de dagzege. Betsema zag haar kleine voorsprong, drie tellen op Cant, zes op Brand en nog wat verder Alvarado slinken na een foutje aan de materiaalpost. Cant nam de koppositie, Lucinda Brand leek niet over haar WK-benen te beschikken en kwam door een slipper enkele lengtes achter te liggen. Twee leiders: Cant als in haar oude dagen en Betsema, Alvarado volgde op drie seconden na de tweede ronde, de wereldkampioene moest 12 tellen goedmaken.

Intussen was ook Annemarie Worst na een slechte start komen opzetten. Niemand bleek foutloos op het besneeuwde parcours. Na een slippertje van Betsema en wat oponthoud kon Alvarado vooraan opnieuw aansluiten, maar wat later zou ze andermaal een schuiver in een bocht maken en moest ze tijd goedmaken op de leiders waar vooral Cant stevig tekeer ging.

Na drie rondes reden Cant en Betsema op kop met vijf seconden bonus op Alvarado, Worst en Brand volgden op 15 tellen. Het lag allemaal dicht bij elkaar, in de vierde ronde nam Betsema opnieuw het commando en leek het tempo wat gedrukt, want Alvarado kon opnieuw aanpikken. Intussen was Worst bij Brand weggereden, maar de wereldkampioene knokte zich opnieuw in de wedstrijd.

Vooraan wist Cant opnieuw de kop te nemen en reed ze zelfs weg bij Alvarado en Betsema. Met enkele lengtes voorsprong trok ze naar de balken waar het fout liep en ze ten val kwam. Opnieuw drie leiders, Worst en Brand bleken ook niet ver en op het asfalt klitte alles samen. We hadden vijf leiders.

Brand versnelde vervolgens en dook de slotronde in als leider. Sanne Cant rook haar kans op de zege en ging met een slim manoeuvre voorbij Alvarado en Brand. Nog was het niet gedaan, want ook Brand wist met wat technisch vernuft voorbij de anderen te gaan en nam de kop.

De veer leek gebroken bij Cant die nog een paar keer werd opgehouden door Betsema. Brand en Alvarado trokken samen naar de finish en sprintten om de zege. Daarin toonde Alvarado zich de snelste. Betsema finishte als derde op 13 tellen en zag de bonificatieseconden die ze greep na de eerste ronde teniet gedaan worden. Brand blijft leider met 41 seconden voorsprong op Betsema en start met een redelijk comfortabele voorsprong aan de laatste manche in Brussel volgende week.

Foto: BELGA

Alvarado: ‘Fijn om nog eens te winnen’

‘Ik ben blij dat ik het nog eens kon afmaken, maar ik heb bevroren kaken’, klappertande Alvarado tijdens het flashinterview achteraf. ‘Het was een ganse wedstrijd heel spannend, de koppositie veranderde voortdurend. Zelf zat ik de ganse cross in een ‘chasse patate’, ik maakte telkens de aansluiting en dan verloor ik die steeds weer. Uiteindelijk kwam Lucinda Brand in de finale nog opzetten. Ik verwachtte haar al. Zij ging fel door en bepaalde vervolgens het tempo, waarna het een sprint werd.’

Een lange sprint op het asfalt van de Lilse Bergen. ‘Lucinda zette al vroeg aan en ik had gedacht dat ze door zou trekken tot het einde, maar ze moest uiteindelijk gaan zitten. Dus ik greep de kans om zelf aan te zetten. We konden allebei mooi en netjes sprinten op dat lange stuk wat ook de bedoeling is natuurlijk, en zowel bij mij, als bij haar liepen ons benen ‘vol’. Dan is het gewoon afwachten wie het het langst vol kan houden. Ze kwam nog een stukje terug, maar haalde het net niet. Gelukkig, het is fijn om te winnen. Gisteren werd ik tweede. Vandaag dacht dat ik ook te eindigen op die plaats, want Lucinda is echt snel, maar het is mooi dat ik het zo kon afmaken.’

Foto: BELGA

Cant nipt naast het podium: ‘Heel jammer’

Sanne Cant reed wellicht haar beste wedstrijd van het seizoen, maar werd niet beloond met een podiumplaats en eindigde als vierde. ‘Ik zat met een leegloper op het eind’, verklaarde ze na afloop.

‘Die leegloper viel op het slechtst mogelijke moment’, zei ze in het flashinterview. ‘We reden volop de finale, het ging heel snel, de materiaalpost inrijden en wisselen was toen geen optie meer. Ik moest met die leegloper proberen aan de streep te geraken. De winst zat er niet meer in, maar ik hoopte nog wel derde te worden. Heel jammer.’

‘Ik heb mij zeker geamuseerd’, eindigde ze nog. ‘Ik trok vanmorgen de rolluiken omhoog en zag de sneeuw. Ik was echt blij, want het was lang geleden. Dat heb ik heel graag, het was fijn, dus dan is het wel zuur om die leegloper te hebben en vierde te eindigen. Een podiumplek was plezant geweest, want ik was bij de beteren in de koers. Dan is het balen dat je het podium mist natuurlijk.’