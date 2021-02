Antwerp wint stadsderby tegen Beerschot na dolle slotfase

Tweede Antwerpse derby, tweede keer dat Antwerp het haalt van Beerschot. 84 minuten moesten we wachten op spektakel, tot Lamkel Zé en Gerkens scoorden. De aansluitingstreffer van Frans kwam te laat en zo deed de Great Old een schitterende zaak in de stand: 1-2. Het blijft tweede en zette zijn rivaal op negen punten.

The show must go on. Zowat alle aanwezigen op het Kiel leken het lied van Queen te citeren – een vingerwijziging naar de Pro League, die als de dood is om nog matchen uit te stellen. Maar om 13.30 uur bleek dat het op zich geen probleem was om te voetballen. Een bende vrijwilligers had het veld sneeuwvrij gemaakt, waardoor het er weliswaar zompig maar nog net bespeelbaar bij lag. Roberto Martinez had niet geholpen. Als bondscoach en technisch directeur van de KBVB heeft hij een uitgebreid takenpakket, maar we moeten ook niet overdrijven. Wel was hij aanwezig om enkele potentiële Rode Duivels aan het werk te zien. De Laet en Lukaku wisten dat ze hun beste beentje moesten voorzetten.

Panna van Hongla

Maar oké, het is niet omdat we schrijven dat het veld nog net bespeelbaar was, dat we goed voetbal moesten verwachten. Net na het rustsignaal zuchtte een ervaren collega. ‘Dit moet zowat de saaiste derby zijn die ik ooit heb gezien.’ In de voorafgaande 45 minuten was er inderdaad bitter weinig gebeurd. Antwerp – met aanwinsten De Wolf, Le Marchand en Avenatti op de bank – toonde het meeste initiatief, maar kwam uiteindelijk zelden in de buurt van Vanhamel. Het tekende wel voor de enige twee doelpogingen van de eerste helft. Net nadat hij Holzhauszer had gepoort – frivoliteit, zowaar! – haalde Hongla uit, maar zijn schot vloog toch ver over. En op slag van rust zetten Lamkel Zé en Gerkens een goeie aanval op, maar Refaelov kon niet richting doel deviëren. Ach ja, Beerschot stelde er qua kansen níéts tegenover. Het probeerde wel te combineren of soms Suzuki diep te sturen, maar die stond er alleen voor en kreeg geen bruikbare ballen. Met een dribbel of individuele actie werd ook niks geforceerd. Bakkali zat nog niet in de kern, dus die ging er ná rust evenmin voor zorgen.

Die eerste mogelijkheid voor de thuisploeg kwam er in de tweede helft wel snel. Frans kopte een corner van Holzhauser richting de hoek, maar de bal was iets te lang onderweg en Beiranvand bracht redding. De eerste save van de match was een feit. Stilstaande fases: daar moest het misschien van komen, ja. Aan de overkant buffelde De Laet een hoekschop van Refaelov naast. Op een volgende hoekschop bleef de bak wat hangen en knalde Verstraete naast.

Vieren in tribune

Het werd weer zo’n typische wedstrijd: wie als eerste scoort, die wint. Dat gevoel kregen we toch. Maar waar zaten die efficiënte spelers? Beerschot is Tissoudali kwijt, bij Antwerp is Mbokani nog altijd out. Lamkel Zé deed zijn best wel, maar zat zoals alle offensieve spelers niet geweldig in de match. Hij had even een Beerschot-shirt kunnen aandoen en we hadden het misschien geeneens gezien. Al zorgde hij er wel voor dat twee tegenstanders een gele kaart opliepen. En uiteindelijk… werd hij toch weer matchwinnaar. Niet te geloven, maar op voorzet van Refaelov knikte de Kameroener de 0-1 binnen. Dit keer liepen de ploegmaats toch maar in zijn richting, door het dolle heen. Maar vieren deed hij op geheel eigen wijze, in de lege tribune.

Het werd ook nog 0-2, De Pauw bediende Gerkens, die laag binnentrapte. Maar met nog enkele minuten te spelen, was de match nog niet voorbij. Holzhauser schilderde een vrijschop op het hoofd van Frans en die kopte dit keer wél raak. Uiteindelijk bleef het wel bij 1-2. En als een van de twee ploegen de zege ietsje meer verdiende, was het ook wel Antwerp.