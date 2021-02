Grootschalige manifestaties tegen staatsgreep in Myanmar

Zondag zijn in Myanmar tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het leger dan eerder deze week de controle over het land overnam. Het gaat om het grootste protest in het land sinds de volksopstand van 2007. Paus Franciscus drukt zondag bovendien zijn solidariteit uit tegenover het Myanmarese volk.

Regeringsleider Aung San Suu Kyi werd maandag gevangen genomen door het leger, dat de macht overnam in het land. Zaterdag raakte bekend dat het internet op veel plaatsen in het land onderbroken was en dat de toegang tot de sociale media beperkt werd op vraag van de militairen. Ondertussen in het internet op verschillende plaatsen weer hersteld, onder meer in Yangon, de grootste stad van het land.

Zondag kwamen in de stad voor de tweede dag op rij duizenden mensen op straat. Volgens schattingen zouden 100.000 mensen protesteren tegen de staatsgreep. Het gaat om de grootste manifestatie sinds de volksopstand van 2007 tegen de militaire junta. Ook in andere steden kwamen mensen op straat om hun steun uit te drukken voor Aung San Suu Kyi en zich te verzetten tegen de dictatuur van het leger.

• Staatsgreep Myanmar: Australische economische adviseur Aung San Suu Kyi opgepakt

De paus, die in 2017 Myanmar bezocht, zei zondag tijdens het angelusgebed dat hij de gebeurtenissen in het land met veel bezorgdheid volgt. ‘Op zo’n moeilijk moment, wil ik het Myanmarese volk verzekeren dat ik op spiritueel vlak bij hen ben, voor hen bid en dat ik solidair ben met hen’, zei hij. ‘Ik bid voor zij die verantwoordelijk zijn in het land, dat zij zich oprecht inzetten voor het algemeen belang, door sociale gerechtigheid en nationale stabiliteit te promoten, om zo op een harmonieuze en democratische manier samen te leven.’